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  3. Atiba Hutchinson takımla çalışmalara başladı

Atiba Hutchinson takımla çalışmalara başladı

Atiba Hutchinson takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş, yeni sezonun hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.     

Koordinasyon ve denge çalışmasıyla devam eden antrenman, sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma idmanın ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.     

İzinli olan Gary Medel'in yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz, antrenmanda yer almadı. İzinli olan Ricardo Quaresma günün ikinci antrenmanına katılacak. Atiba Hutchinson ise takımla çalışmalarına başladı.  

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