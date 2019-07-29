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aksam.com.tr
  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:31
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:31

Atiba Hutchinson sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ın Avusturya kampından ayrıldı

Atiba Hutchinson sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ın Avusturya kampından ayrıldı

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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, takım kampından ayrıldı.

Ayağındaki sakatlığı geçmeyen Atiba, Abdullah Avcı'dan izin alarak Belçika'daki doktoruna tedavi olmak için Siyah-Beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu tedavisinin ardından İstanbul'a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına burada devam edecek.

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