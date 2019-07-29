Atiba Hutchinson sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ın Avusturya kampından ayrıldı

Ayağındaki sakatlığı geçmeyen Atiba, Abdullah Avcı'dan izin alarak Belçika'daki doktoruna tedavi olmak için Siyah-Beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu tedavisinin ardından İstanbul'a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına burada devam edecek.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luyindama transferini bitirdiklerini açıkladı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki Daniel Sturridge hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Medipol Başakşehir, Portekizli stoper Miguel Vieria ile prensip anlaşmasına vardı.
Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Monaco kulübü Falcao'nun yerine Real Madrid'den Mariano Diaz'ı kadrosuna katmak girişimlerini hızlandırırken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Falcao'nun serbest bırakılacağı iddia edildi.
Beşiktaş yardımcı antrenörü Orhan Ak, tepkiler üzerine açıklama yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.