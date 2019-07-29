Atiba Hutchinson sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ın Avusturya kampından ayrıldı

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, takım kampından ayrıldı.

Ayağındaki sakatlığı geçmeyen Atiba, Abdullah Avcı'dan izin alarak Belçika'daki doktoruna tedavi olmak için Siyah-Beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu tedavisinin ardından İstanbul'a dönecek ve yeni sezon hazırlıklarına burada devam edecek.