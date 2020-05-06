  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:29
  • |
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:29

Atiba Hutchinson ile yollar ayrılıyor

Atiba Hutchinson ile yollar ayrılıyor

Paylaş

Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı formayı 7 senedir giyen ve taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson ile yönetimin arası açıldı. Mali sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, UEFA ile sorun yaşamamak adına tüm oyunculardan geçmiş alacaklarını 5 ay ertelemesini talep etti. Atiba ile yapılan görüşmede ise küçük bir rakamdan, büyük bir olay çıktı! Yönetimin, 100 bin Euro alacağı olan Kanadalı yıldıza, “50 bin Euro’sunu şimdi ödeyelim. Kalanını da ertele” dediği öğrenildi.

‘Heykelini dikeceğimiz kaptan...’

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki oyuncunun ise bu talebi kabul etmediği belirtildi. Bunun üzerine Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 100 bin Euro’yu Atiba’nın hesabına yatırdı. Bu olaydan sonra yönetimin, “Heykelini dikeceğimiz kaptan bunu yapmamalı” görüşünde birleşti ve tecrübeli oyuncuyla sözleşme uzatmama kararı aldı.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe'yi bekliyor

title

Galatasaray, transfere 'Aslan' gibi girecek

title

Lyon'dan Luiz Gustavo'ya transfer kancası

Beşiktaşlı futbolcular yurtta karantinaya alındı

SPOR GÜNDEMİ

Öneri yok top TFF'de
Öneri yok top TFF'de

Öneri yok top TFF'de

Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”

Maradona elle golü benden öğrendi
Maradona elle golü benden öğrendi

Maradona elle golü benden öğrendi

Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”

Alex'ten Galatasaray'a açık kapı
Alex'ten Galatasaray'a açık kapı

Alex'ten Galatasaray'a açık kapı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…

Yıldız imzasından baş ağrısına
Yıldız imzasından baş ağrısına

Yıldız imzasından baş ağrısına

Gol.caracoltv, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu satmak istediğini manşetine taşıdı ve haberi “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile duyurdu.

Fenerbahçe'ye Mario Husillos iddiası
Fenerbahçe'ye Mario Husillos iddiası

Fenerbahçe'ye Mario Husillos iddiası

İspanyol basınında Fenerbahçe için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Durumu iyi
Durumu iyi

Durumu iyi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.

Kartal'ın yabancıları karantinada
Kartal'ın yabancıları karantinada

Kartal'ın yabancıları karantinada

Yavaş yavaş yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Süper Lig'de takımlar futbolcularını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tesislere güç depolaması için çağırmaya başladı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.