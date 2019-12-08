Atiba Hutchinson: Bu akşam sihirli bir an oldu

Kritik bir maç kazandıklarını söyleyen Atiba Hutchinson "Bu akşam bizim için çok önemliydi. Kazanmak için geldik ve neyse ki 3 puanı aldık. Kasımpaşa'yı skor olarak yakalamak için büyük efor harcadık. Aldığımız skor çok değerli. Ancak kırılgan bir görüntü sergiledik. Oyunun son bölümünde sihirli bir an oldu. Lens topu getirdi ve Umut golü attı. Bazen iyi oynamazsınız ama sonucu alırsınız. Bunu analiz edeceğiz ve ders çıkaracağız." dedi.

ATIBA'NIN ŞAMPİYONLUK YORUMU

Şampiyonluk şansları hakkında görüşü istenen Atiba "Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Ligin başında zorluklar yaşadık ama özgüvenimizi kazandık. 'Şampiyonluk neler gerektirir?' sorusunun yanıtını kulüp olarak biliyoruz. Ancak düzeltmemiz gereken şeyler var. İnanç ve özgüven olarak çok yukarıdayız." diyerek sözlerini noktaladı.