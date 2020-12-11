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aksam.com.tr
  • 11 Aralık 2020 Cuma 19:16
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Atiba Hutchinson Beşiktaş'ı sırtında taşıyor

Atiba Hutchinson Beşiktaş'ı sırtında taşıyor

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Beşiktaş'ın gün geçtikçe yükselen 37'lik yıldızı Atiba Hutchinson, skor katkısı anlamında Aboubakar'ın ardından takımın en iyi 2. oyuncusu konumunda yer alıyor.

Beşiktaş'ın yıllandıkça daha iyi olan efsanesi Atiba Hutchinson, kariyerindeki rekorları kırmaya doğru giderken, siyah-beyazlıları da skor anlamında taşıyor.

Sergen Yalçın ile birlikte hücumda daha çok sorumluluk almaya başlayan ve 23 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımda skor katkısına bakıldığında ortalamada en çok katkı yapan 2. oyuncu oldu.

Oynadığı 9 maçta 3 gol ve 3 asistle maç başına 0,66 skor katkısı yapan Atiba, 8 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistle 0,75'lik skor katkısında bulunan Vincent Aboubakar'ın hemen arkasında yer aldı.

Beşiktaş'ta Abobuakar ve Atiba'nın ardından Cyle Larin 0.63, Ghezzal ise 0,50'lik skor katkısıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı.

ATIBA'NIN KARİYERİNDEKİ SKOR KATKISI

FC KOPENHAG

2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist

2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist

2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist

2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist

2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist

PSV

2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist

2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist

2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist

BEŞİKTAŞ

2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist

2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist

2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist

2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist

2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist

2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist

2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist

*2020/21 9 maç 3 gol, 3 asist

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