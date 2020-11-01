Atiba: 'Hem 3 puan hem de Larin için çok mutluyum'

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor karşısında kazanarak son 2 haftayı kayıpsız geçti. Karşılaşma sonrası kaptan Atiba Hutchinson, beIN SPORTS'a konuştu;
"İyi oynadık, ilk dakikadan itibaren üç puanı gerektiren futbolu gösterdik. Takım oyununu iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Savaşarak oynadık. İkinci golü de bulabilirdik. Maçın sonuna kadar baskılı oynadık. Bir galibiyet daha aldık, galibiyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Cyle Larin için mutluyum. İyi çalışıyor, çok çalışıyor ve meyvelerini alıyor. Bugün gol attığı için çok mutluyum ama üç puan aldığımız için daha çok mutluyum."
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı localarda yerlerini alan taraftarlar da takip etti.
Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, tek gollü Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.
Beşiktaş'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golün sahibi Cyle Larin çok çalıştığını ve takıma faydalı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.
Deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi resmileşen Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yeni kontrat konusunda sıkıntılar yaşanan Ömer Faruk Beyaz'ı ikna edecek. Belözoğlu, 19. transferini genç futbolcuya imza attırarak yapacak.