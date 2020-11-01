Atiba: 'Hem 3 puan hem de Larin için çok mutluyum'

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, tek gollü Yeni Malatyaspor galibiyetini yorumladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor karşısında kazanarak son 2 haftayı kayıpsız geçti. Karşılaşma sonrası kaptan Atiba Hutchinson, beIN SPORTS'a konuştu;

"İyi oynadık, ilk dakikadan itibaren üç puanı gerektiren futbolu gösterdik. Takım oyununu iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Savaşarak oynadık. İkinci golü de bulabilirdik. Maçın sonuna kadar baskılı oynadık. Bir galibiyet daha aldık, galibiyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Cyle Larin için mutluyum. İyi çalışıyor, çok çalışıyor ve meyvelerini alıyor. Bugün gol attığı için çok mutluyum ama üç puan aldığımız için daha çok mutluyum."