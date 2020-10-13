Atiba Beşiktaş'ın Emre Belözoğlu'su olacak

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın seneye teknik ekipte yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
Atiba'nın, Emre Belözoğlu'nun üstlendiği rolü üstleneceği, özellikle yabancı transferlerde söz sahibi olarak yönetimle futbolcular arasındaki bağlantıları kuracağı ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, Atiba'nın teknik ekibe geçmesinin ardından Josef de Souza ile yola devam etmesi bekleniyor.
Galatasaray'da son günlerin tartışmalı ismi Sofiane Feghouli ile, eski takımı West Ham ilgileniyor.
Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.
Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Milli Takım'da da kesik yedi.
Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson'ın seneye teknik ekipte yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.