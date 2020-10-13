Atiba Beşiktaş'ın Emre Belözoğlu'su olacak

Fotomaç

Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson'ın seneye teknik ekipte yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın seneye teknik ekipte yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Atiba'nın, Emre Belözoğlu'nun üstlendiği rolü üstleneceği, özellikle yabancı transferlerde söz sahibi olarak yönetimle futbolcular arasındaki bağlantıları kuracağı ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, Atiba'nın teknik ekibe geçmesinin ardından Josef de Souza ile yola devam etmesi bekleniyor.