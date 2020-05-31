Athletic Bilbao, teknik direktör Garitano ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018'in aralık ayından bu yana A takımı çalıştıran 44 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.
Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 27. haftada ara verilen La Liga'da 10. sırada yer alan Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile final oynayacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Avrupa kupalarına katılım konusunda müjdeyi verdi.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce de gündemine gelen isimlerden Ajax forması giyen Razvan Marin'i kadrosuna katmak istiyor.
Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova'nın yakın arkadaşı olan Nataliya Miladinovic'in, kendisi gibi Çek olan çifte Fenerbahçe Kulübü'nü anlattığı, buraya transfer olmasını ve İstanbul'da yaşamasını tavsiye ettiği öğrenildi.
Telles'in PSG'ye satışından kasasına 1.850 milyon Euro koyacak olan Aslan'a bir müjde daha. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllığına kiralık gönderdiği Maicon da Al Nasr'da kalıyor. Deneyimli stoperden 3 milyon Euro bonservis gelecek.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldızın, Kara Kartal'ın transfer listesine eklendiği öğrenildi.
TFF'nin yabancı transferine 32 yaş sınırı getirmeye hazırlanması sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
Club Brugge forması giyen Nijeryalı forvetle ilgilenen takımlar arasında Sarı-Lacivertliler'in olduğu öne sürüldü.