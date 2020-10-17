Ateşi 39'a çıkan Caleb Ekuban, apar topar hastaneye kaldırıldı

Başakşehir karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da şok yaşandı. Gana Milli Takımı'ndaki oda arkadaşı Mensah'ın test sonucu pozitif çıkan Ekuban da hastalandı. Ateşi 39 dereceye çıkan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun Covid-19 testi negatif çıktı. Buna rağmen kendisini iyi hissetmeyen Ekuban'ın yeniden bir teste gireceği ve bugün forma giyme ihtimali bulunmadığı belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN DESTEK
Karadeniz devi, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ezeli rakibi Fenerbahçe, "Trabzonspor'un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajı yayınladı.
Milli takımdaki oda arkadaşı Mensah'ın koronavirüs testi pozitif çıkan Caleb Ekuban'ın ateşi 39'a çıkınca oyuncu derhal hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucu Ekuban'ın koronavirüs kapmadığı tespit edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ümraniyespor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Muammer Denizhan Taşkan'a kancayı taktı. 20 yaşındaki futbolcu, Florya'da oynanan hazırlık maçında sürati ve adam eksiltme özelliğiyle Terim'in oldukça dikkatini çekti. Denizhan Taşkan için ilk adımı atan Galatasaray teknik heyeti, transferde öncelik sözü aldı.
Son dönemdeki yükselen performansıyla adından söz ettiren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki futbolcu, EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
Galatasaray, sezon başında ilgilendiği ancak transferini bitiremediği Kenan Karaman için devre arasında bir hamle daha yapacak. Oyuncunun Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transferin önünü açıyor.
Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazartesi günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Yorgun futbolcular büyük ihtimalle yedek kulübesinde şans bekleyecek.