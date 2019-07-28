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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 20:48
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 20:48

Atalay Babacan: Gol atmam benim için çok iyi oldu

Atalay Babacan: Gol atmam benim için çok iyi oldu

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Atalay Babacan, yeni sezon öncesi hazırlık kampının iyi geçtiğini, Bordeaux ile oynanan hazırlık maçında gol atmasının kendisi için güzel olduğunu söyledi.

Atalay, Avusturya kampının son gününde Innsbruck kentindeki Tivoli-Neu Stadı'nda Fransa'nın Bordeaux takımını 3-1 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran 19 yaşındaki futbolcu, "Bu maç da bizim için iyi oldu. Fatih hocam da bana şans verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kampı güzel sonuçlandırdık. Gol atmam güzeldi. Golden sonra bütün takımın beni tebrik etmeye gelmesi beni sevindirdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Zaten maç içinde herkes genç oyunculara yardımcı oluyor." diye konuştu.

Galatasaray altyapısından çıkan ve Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak ile ilgili Atalay, "Ozan ile gurur duyuyoruz. Kendisi çocukluk arkadaşımız. Ozan'ı oralarda görmek bizim için gurur verici. Biz de elimizden geleni yapıp Galatasaray'a faydalı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.  

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