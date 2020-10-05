Atalay Babacan Adanaspor'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Fenerbahçe, transferin son günüde Kemal Ademi'yi duyurdu.
Transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede bulunmayan Galatasaray'da transfer defteri kapandı.
Beşiktaş'ta transfer dönemi kapandı. Siyah-beyazlılarda son durum: Son gün santrfor transferi gerçekleşmedi, istenmeyen yabancılar elde kaldı, 4 futbolcunun sözleşmeleri dondurulacak.
Manchester United, Alex Telles transferini resmen açıkladı!
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir, transferin son gününde Giuliano'yu kadrosuna kattı.