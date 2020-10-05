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aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 21:13
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Atalay Babacan Adanaspor'da

Atalay Babacan Adanaspor'da

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AA

Galatasaray, 20 yaşındaki genç oyuncusu Atalay Babacan'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın geçici transferi konusunda Adanaspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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