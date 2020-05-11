Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki Andrea Rinaldi yaşamını yitirdi

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen ve 3 gün önce beyin anevrizması geçiren 19 yaşındaki Andrea Rinaldi, hayatını kaybetti.

Atalanta’nın U19 takımında forma giyen 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Andrea Rinaldi, 3 gün önce geçirdiği beyin anevrizması sonucu yaşamını yitirdi.



BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR?

Anevrizma, genel anlamda vücuttaki atardamarlarda ve aort damarlarında oluşan çıkıntı ve baloncuklardır.

Beyin anevrizması beyindeki kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olmasıdır. Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar.

Beyin MR ya da tomografisine bakıldığında bu çıkıntı ya da balonlaşmalar genellikle dalında asılı meyve görüntüsü verirler.

Beyin anevrizması olan her 10 kişiden birinde de baloncuğun patlaması sonucu, beyin kanaması gelişir. Çok şiddetli baş ağrısı, çift görme ve göz kapağı düşüklüğü beyin kanaması belirtileridir.

Her ne kadar beyin anevrizmaları endişe verici olsa da birçok beyin anevrizmasın belirti vermez ve sağlık sorunlarına neden olmaz. Ancak ailede anevrizma öyküsü varsa düzenli sağlık kontrolünden geçmek ve ilerde oluşabilecek sorunlara karşı önem almak çok önemlidir.

Anevrizmaların nedeni tam bilinmese de sigara, yüksek tansiyon ve ailesel etkenlerin rol oynadığı tahmin ediliyor.