Atalanta, Valencia'yı kendi evinde farklı mağlup etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, sahasında İspanyol Valencia'yı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 4-1 kazanarak turu geçmek için önemli bir avantaj yakaladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında son finalis İngiliz Tottenham ile Alman temsilcisi Leipzig karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leipzig 1-0 kazanarak rövanş için avantajlı taraf oldu.

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'

Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.