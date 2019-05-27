Atalanta tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde

Serie A'nın 38. haftasının ardından Juventus ve Napoli'den sonra gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek diğer iki takım da belli oldu.

Atalanta, sahasında Sassuolo'yu Zapata, Gomez ve Pasalic'in golleriyle 3-1 yenerek, ligi 69 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.

Inter de seyircisi önünde oynadığı Empoli maçını Keita ve Nainggolan'ın golleriyle 2-1 kazanarak aynı puanla 4. sırayı aldı.

Böylece Atalanta ve Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Atalanta bunu tarihinde ilk kez başardı.

Salih Uçan'ı kadrosunda barındıran Empoli ise Chievo ve Frosinone'den sonra küme düşen son takım oldu.

Milan 5'inci, Roma 6'ncı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir gollük katkı yaptığı Milan, deplasmanda SPAL'ı 3-2 mağlup etmesine karşın 68 puanla 5. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Kalecisi Donnarumma'nın 21. dakikada sakatlanarak oyunu terk ettiği Milan, son olarak 2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Cengiz Ünder'in oyuna sonradan dahil olduğu Roma ise evinde Parma'yı 2-1 mağlup ederek 66 puanla 6. oldu.