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  3. Atalanta, Marcao için teklif yükseltse de Galatasaray bu teklifi kulak ardı etti

Atalanta, Marcao için teklif yükseltse de Galatasaray bu teklifi kulak ardı etti

Atalanta, Marcao için teklif yükseltse de Galatasaray bu teklifi kulak ardı etti

Galatasaray, Atalanta’nın Marcao için yaptığı 8 milyon Euro’luk teklifi reddederken İtalyan ekibi bu kez masaya 10 milyon Euro ile geldi. Sarı-Kırmızılıların talebi ise en az 15 milyon Euro.

Devre arasında Maicon, Serdar Aziz ve Ozan Kabak gidince savunmanın göbeğine yapılan ilk transfer hamlesi Marcao’ydu. Aslan’da Fatih Terim ve ekibi uzun süre takip ettiği Brezilyalı stoperi 4 milyon Euro bedelle renklerine bağladı. Portekiz Ligi’nde dibe demir atan Chaves’ten kadroya katılan oyuncu büyük eleştiriler gölgesinde imza atarken 6 ayda Cim Bom’a para kazandıracak en ciddi isimlerden biri haline geldi. Terim’in kesinlikle satılmasını istemediği oyuncu için Çizme’den Atalanta’nın 8 milyon Euro’luk teklifi de bu nedenle geri çevrilmişti. Sarı-Kırmızılılar her ne kadar 23 yaşındaki savunmacıyı vermeyi düşünmese de İtalyanlar’ın transferden vazgeçmeye niyeti yok.

'SON KARAR SİZİN'

Atalanta, yakın takibe aldığı Galatasaray’ın stoperi için ödemeyi planladığı bonservis bedelini artırdı, teklifi 10 milyon Euro’ya, yani yaklaşık olarak 67 milyon TL’ye çıkardı. Galatasaray’ın bu rakamı da değerlendirmeye almadığı ifade edilirken, Marcao’nun satışından elde edilmesi düşünülen paranın 15 milyon Euro olduğu kaydedildi. 2022 yılına kadar Galatasaray’la sözleşmesi bulunan Marcao’nun bu sene de Şampiyonlar Ligi arenasına çıktıktan sonra çok daha ciddi teklifler alabileceği düşünülüyor.

ALTERNATİFİ KAAN

Galatasaray, Marcao’yu satmayı düşünmüyor ama olası transferi durumunda sıkıntı yaşamamak için de takıma en az onun kadar katkı sağlayabilecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bu doğrultuda listesinin en başında ise Fatih Terim’in gözdelerinden birinin daha adı yazıyor: Kaan Ayhan... Milli Takımımız’ın da değişilmez isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki savunmacı için kulübü Fortuna Düsseldorf’la görüşmeler devam ediyor.

(Fanatik)

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