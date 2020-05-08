At yarışları ne zaman koşulacak? TJK yarışları ne zaman başlayacak? At yarışları son dakika gelişmeleri sizlerle…

At yarışları ne zaman koşulacak? sorusunun yanıtı konuya ilgili vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, coronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yarışlar ile ilgili Mayıs ayının ilk haftasında karara varılacağını duyurumuştu. TJK yarışları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına ve at yarışları son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
AT YARIŞLARI NE ZAMAN KOŞULACAK?
TJK at yarışları başlama tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için mayıs ayının ilk haftası karara varılacağını duyurmuştu. Söz konusu açıklama ise şu şekildeydi;
"Ülkemizdeki Covid-19 salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.
6132 sayılı Kanun’a göre icra edilen at yarışları Bakanlığımız tarafından 20.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti."
At yarışları ile ilgili karara varılması durumunda son dakika gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.
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