At yarışları ne zaman başlayacak? Bakan Pakdemirli'den açıklama...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında koronavirüs nedeniyle ertelenen At Yarışları için açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "At Yarışlarının ertelenmesini sosyal izolasyonu bir üst seviyeye çekmek için yaptık. Çalışanların etkileşimi fazla, geçici süre erteledik, sağlığa etkisi olmadığını anlarsak en yakın sürede yarışları aktifleştiririz." dedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili doktorundan önemli açıklama... Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.
Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.
Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, At Yarışları'nın ertelenmesiyle ilgili olarak "Biz o kararı sosyal izolasyon için aldık. Sağlıkla ilgili problem ortadan kalkınca başlayacak." dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.
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