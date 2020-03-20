  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • At yarışları ertelendi mi? At yarışları iptal mi edildi? İşte son dakika açıklamaları
  • 20 Mart 2020 Cuma 12:11
  • |
  • 20 Mart 2020 Cuma 12:11

At yarışları ertelendi mi? At yarışları iptal mi edildi? İşte son dakika açıklamaları

At yarışları ertelendi mi" At yarışları iptal mi edildi" İşte son dakika açıklamaları

Paylaş

Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüs nedeni ile önlemler alınmaya devam ediliyor. Spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından gözler at yarışına çevrilmişti. At yarışı tutkunları "At yarışları ertelendi mi?" sorusunun yanıtı merakla araştırıyor. İşte son dakika açıklamaları

At yarışları ertelendi mi? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüs nedeni ile önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak at yarışları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamada bulundu. İşte yanıtı..

AT YARIŞLARI ERTELENDİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, at yarışlarının da corona virüs nedeniyle ertelendiğini belirtti.

TJK TARAFINDAN DÜN YAPILAN AÇIKLAMA

TJK’nın koronavirüs önlemleri açıklamasının tamamı ise şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Hakkında Duyuru

Atçılık camiamızın değerli mensupları,

Gündemde olan Koronavirüsü (Covid-19) nedeni ile ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından tüm tesislerimizde Kulübümüzce gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda alınan önlemlerden belli başlıları aşağıda bilginize sunulmaktadır;

- Cumhurbaşkanlığınca; spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğinin açıklanmasının ardından, hipodromlarımızda yapılan yarışların da Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak icra edilmesi uygulamasına başlanmıştır.

- At ilgililerinin ve tüm personelin hipodromlara giriş yaparken, yarışlarda at binen jokeylerin ise koşulardan önce jokey odasına girerken ateşlerinin ölçülmesi uygulamasına başlanmıştır.

- Koronavirüs ile mücadelede en etkili önlemlerden birinin de kalabalık ortamların oluşmasını önlemek ve kalabalık ortamlardan uzak durmak olması sebebiyle; yarış mahallerine girişlerde önlemler alınmış, özellikle padok, eyerleme mahali ve netice padoğu gibi mahallere girişler minimum seviyeye düşürülmüştür.

-Yarış programında yer alan kupalı ve isimli koşular sonrası hipodromlarımızda yapılan kupa törenleri Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir.

- Hipodromlarımızda; pansiyonlar bölgesindeki ortak kullanım alanları, tribünler, jokey odaları, ofisler vb. tüm alanların dezenfeksiyon çalışmalarına başlanmış ve günlük olarak devam etmektedir. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bakan Pakdemirli at yarışlarının ertelendiği açıkladı!

title

Jose Sosa, Süper Lig'in en fazla kilit pas atan futbolcusu konumunda

title

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer harcama limitlerini arttıracak

Türkiye'de ligler ertelendi mi?

SPOR GÜNDEMİ

Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa
Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa

Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa

TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber
Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber

Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'le ilgili basında çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı...
Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı...

Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı...

Galatasaray kulübü, Sivasspor'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor
Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor

‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...

Kobe Bryant'ın mezarını kazarken yakalandı
Kobe Bryant'ın mezarını kazarken yakalandı

Kobe Bryant'ın mezarını kazarken yakalandı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin mezarını kazan bir kişi suçüstü yakalandı.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 4 yıldız geliyor...
Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 4 yıldız geliyor...

Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 4 yıldız geliyor...

Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.

Fener'e bedavaya müthiş golcü
Fener'e bedavaya müthiş golcü

Fener'e bedavaya müthiş golcü

Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.