At yarışları ertelendi mi? At yarışları iptal mi edildi? İşte son dakika açıklamaları

Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüs nedeni ile önlemler alınmaya devam ediliyor. Spor müsabakalarının ertelenmesinin ardından gözler at yarışına çevrilmişti. At yarışı tutkunları "At yarışları ertelendi mi?" sorusunun yanıtı merakla araştırıyor. İşte son dakika açıklamaları

At yarışları ertelendi mi? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüs nedeni ile önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak at yarışları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamada bulundu. İşte yanıtı..

AT YARIŞLARI ERTELENDİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, at yarışlarının da corona virüs nedeniyle ertelendiğini belirtti.

TJK TARAFINDAN DÜN YAPILAN AÇIKLAMA

TJK’nın koronavirüs önlemleri açıklamasının tamamı ise şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Hakkında Duyuru

Atçılık camiamızın değerli mensupları,

Gündemde olan Koronavirüsü (Covid-19) nedeni ile ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından tüm tesislerimizde Kulübümüzce gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda alınan önlemlerden belli başlıları aşağıda bilginize sunulmaktadır;

- Cumhurbaşkanlığınca; spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğinin açıklanmasının ardından, hipodromlarımızda yapılan yarışların da Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak icra edilmesi uygulamasına başlanmıştır.

- At ilgililerinin ve tüm personelin hipodromlara giriş yaparken, yarışlarda at binen jokeylerin ise koşulardan önce jokey odasına girerken ateşlerinin ölçülmesi uygulamasına başlanmıştır.

- Koronavirüs ile mücadelede en etkili önlemlerden birinin de kalabalık ortamların oluşmasını önlemek ve kalabalık ortamlardan uzak durmak olması sebebiyle; yarış mahallerine girişlerde önlemler alınmış, özellikle padok, eyerleme mahali ve netice padoğu gibi mahallere girişler minimum seviyeye düşürülmüştür.

-Yarış programında yer alan kupalı ve isimli koşular sonrası hipodromlarımızda yapılan kupa törenleri Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir.

- Hipodromlarımızda; pansiyonlar bölgesindeki ortak kullanım alanları, tribünler, jokey odaları, ofisler vb. tüm alanların dezenfeksiyon çalışmalarına başlanmış ve günlük olarak devam etmektedir.