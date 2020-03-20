At yarışları ertelendi mi? At yarışları iptal mi edildi? İşte son dakika açıklamaları

At yarışları ertelendi mi? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılıyor. Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüs nedeni ile önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak at yarışları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamada bulundu. İşte yanıtı..
AT YARIŞLARI ERTELENDİ Mİ?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, at yarışlarının da corona virüs nedeniyle ertelendiğini belirtti.
TJK TARAFINDAN DÜN YAPILAN AÇIKLAMA
TJK’nın koronavirüs önlemleri açıklamasının tamamı ise şöyle:
Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Hakkında Duyuru
Atçılık camiamızın değerli mensupları,
Gündemde olan Koronavirüsü (Covid-19) nedeni ile ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından tüm tesislerimizde Kulübümüzce gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
Bu kapsamda alınan önlemlerden belli başlıları aşağıda bilginize sunulmaktadır;
- Cumhurbaşkanlığınca; spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğinin açıklanmasının ardından, hipodromlarımızda yapılan yarışların da Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak icra edilmesi uygulamasına başlanmıştır.
- At ilgililerinin ve tüm personelin hipodromlara giriş yaparken, yarışlarda at binen jokeylerin ise koşulardan önce jokey odasına girerken ateşlerinin ölçülmesi uygulamasına başlanmıştır.
- Koronavirüs ile mücadelede en etkili önlemlerden birinin de kalabalık ortamların oluşmasını önlemek ve kalabalık ortamlardan uzak durmak olması sebebiyle; yarış mahallerine girişlerde önlemler alınmış, özellikle padok, eyerleme mahali ve netice padoğu gibi mahallere girişler minimum seviyeye düşürülmüştür.
-Yarış programında yer alan kupalı ve isimli koşular sonrası hipodromlarımızda yapılan kupa törenleri Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir.
- Hipodromlarımızda; pansiyonlar bölgesindeki ortak kullanım alanları, tribünler, jokey odaları, ofisler vb. tüm alanların dezenfeksiyon çalışmalarına başlanmış ve günlük olarak devam etmektedir.
TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'le ilgili basında çıkan haberleri yalanladı.
Galatasaray kulübü, Sivasspor'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.
‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...
Helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin mezarını kazan bir kişi suçüstü yakalandı.
Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.
Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.