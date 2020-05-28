At Yarışları başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada at yarışlarının durumu hakkında bilgi verdi. Erdoğan hipodromların 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Türkiye Jokey Kulübü’nden (TJK) de yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hayatta normalleşme süreciyle ilgili 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; hipodromların 10 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştır" denildi.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olmasını TRT Spor'a değerlendirdi. SüperLig'in kalan haftalarda şifresi yayınlanma iddialarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Gümüşdağ, Bundesliga'da bir maçı televizyondan 30 milyon kişi izleyebiliyor, o yüzden yayıncı kuruluş için enteresan bir gelişme olabilir. Bu şekilde bir yerlerde artı çıkarmalıyız" sözlerini kullandı.
Galatasaray, Faslı yıldızı Sofiane Feghouli hakkında kararını verdi. Takımda yüksek maaş alan yıldızlarla yollarını ayırıp daha uygun maliyetli oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılı takımda belirlediği bonservis bedelinin verilmesi halinde Cezayirli futbolcuyla yollarını ayıracak.
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da başlayacağı resmi olarak açıklanmasının ardından İtalya Futbol Federasyonu da Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağını açıkladı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, yaptığı açıklamada, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını duyurdu.
Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.