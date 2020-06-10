At yarışı heyecanı 82 gün sonra geri döndü

Yarışseverlerin gözü bugün saat 13.30’dan itibaren İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda olacak. 20 Mart’tan bu yana koşamayan safkanlar, çim piste çıkacak. Heyecan akşam da Elazığ Hipodromu’nda sürecek. Yarışlar şimdilik seyircisiz.
Hasret bitiyor; Türkiye’de spor faaliyetleri bugün at yarışları ile yeniden start alıyor... Bugün gündüz İstanbul Veliefendi, akşam da Elazığ Hipodromu’nda yapılacak yarışlarla, spora uzun bir aranın ardından tekrar “Merhaba” diyeceğiz.
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart’ta ara verilen yarışlarda safkanlar, 82 gün aradan sonra ilk kez yarış için piste çıkacak. Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında bütün hipodromlarda olağanüstü tedbirler aldı.
Gazi Koşusu’nun provası koşulacak
KOVİD-19 riskini minimum düzeye indiren önlemler kapsamında yarışlar seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl ötelenen yarış programı nedeniyle Gazi Koşusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak. Dev yarışın ilk provası da bugün Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Ergin Talay ve Orhan Meker Serbest Handikapı Koşuları’nda 3 yaşlı safkan İngiliz safkanları ter dökecek. Gözler, Ergin Talay Koşusu’nda büyük favori gösterilen ve piste çıktığı 8 yarışın son 7’sini kazanan jokey Ahmet Çelik idaresindeki Call To Victory’nin üzerinde olacak.
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