ASVEL, Matthew Strazel'in sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

SPOR GÜNDEMİ

Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası... Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası... Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe içi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Demirkol, “Çok düşük bir ihtimal ama gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir” dedi.

G.Saray ilk transferini yaptı! 2+1 yıllık imza... G.Saray ilk transferini yaptı! 2+1 yıllık imza... Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde gitmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Oğulcan Çağlayan'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Tahir Karapınar'ın maaşı belli oldu Tahir Karapınar'ın maaşı belli oldu Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağı açıklandı. Fenerbahçe teknik ekibi kalan maçlarda Türkiye Kupası ve Avrupa biletini alabilmeyi hedefliyor.

Tahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama Tahir Karapınar sonrası Bjelica'dan ilk açıklama Sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı takımın başına geçiren Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde ilk sırada yer alan Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertlilere dair yeni açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam, “Fenerbahçe'den 1 aydır haber alamadım. Son görüşmemizi 1 ay önce gerçekleştirmiştik. O zaman ortada bir anlaşma yoktu. Sürecin nasıl ilerleyeceğini gerçekten bilmiyorum. Başka birçok takımdan teklif aldım. Nereye, ne zaman gideceğimi kestirmek güç ancak kesin olan şey Fenerbahçe'nin benimle ilgilenen tek kulüp olmadığı” ifadelerini kullandı.

Fener asıl bombayı sona saklamış! Fener asıl bombayı sona saklamış! Genç ve yetenekli ayakları kadrosuna katan Fenerbahçe, Schalke 04'ün 2000 doğumlu futbolcusu Levent Mercan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Alman ekibiyle sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan genç 10 numara, tekniğiyle geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

TFF'den talimatlarda tarihi değişiklik TFF'den talimatlarda tarihi değişiklik Kulüp yöneticileri eğer akredite alanlara girerse, en az 60 gün hak mahrumiyeti ve 100-300 bin TL arası para cezası alacak.