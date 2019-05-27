Aston Villa Premier Lig'e yükseldi

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Anwar El-Ghazi ve 59. dakikada McGinn kaydetti. Derby'nin tek golünü ise 82. dakikada Jack Marriott attı.

Aston Villa, bu skorla birlikte 3 senelik Premier Lig hasretini sonlandırmış oldu.

Aston Villa daha önce West Bromvic Albion'u saf dışarı bırakarak adını finale yazdırmıştı. Chamhiopship'i 6. sırada tamamlayan Derby County ise Leeds United'ı eleyerek finale kalmıştı.

Championship'ten Premier Lig'e yükselen diğer takımlar ise Norwich City ve Sheffield United olmuştu.