Aston Villa-Newcastle United maçı korona nedeniyle ertelendi

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Newcastle United Kulübü'nde Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği ve takımın antrenman tesisinin kapatıldığı belirtildi.
Newcastle ekibinden gelen talep üzerine 4 Aralık Cuma günü oynanması planlanan Aston Villa maçının ertelendiği, karşılaşmanın ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in Norveçli golcüsü Fredrik Gulbrandsen tek amaçlarının galibiyet olduğunu söyledi.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa-Newcastle United karşılaşması, konuk ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü konuk olacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
A Milli Futbol Takımı Teknik direktörü Şenol Güneş, önlerinde Dünya Kupası'na katılmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek gibi iki önemli hedef olduğunu söyledi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Atiba Hutchinson itirafı geldi.
Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de faturalar kesilmeye başladı.
• Hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Mauricio Lemos kızağa çekiliyor.
• Denizlispor maçı ile birlikte Serdar Aziz-Tisserand ikilisi tandemde görev yapacak.
• Caner Erkin de tekrar ilk 11'e giriyor.