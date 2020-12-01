Aston Villa-Newcastle United maçı korona nedeniyle ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in Norveçli golcüsü Fredrik Gulbrandsen tek amaçlarının galibiyet olduğunu söyledi.

'İki önemli hedefimiz var'

A Milli Futbol Takımı Teknik direktörü Şenol Güneş, önlerinde Dünya Kupası'na katılmak ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek gibi iki önemli hedef olduğunu söyledi.