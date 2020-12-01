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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 20:59
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Aston Villa-Newcastle United maçı korona nedeniyle ertelendi

Aston Villa-Newcastle United maçı korona nedeniyle ertelendi

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AA

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa-Newcastle United karşılaşması, konuk ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Newcastle United Kulübü'nde Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği ve takımın antrenman tesisinin kapatıldığı belirtildi.

Newcastle ekibinden gelen talep üzerine 4 Aralık Cuma günü oynanması planlanan Aston Villa maçının ertelendiği, karşılaşmanın ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.

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