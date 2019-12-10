Aston Villa, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Pedro'yu renklerine bağlıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, ismi Fenerbahçe ile de anılan Chelsea'nin İspanyol kanat oyuncusu Pedro Rodriguez için görüşmelere başladı.

Telegraph'ta yer alan habere göre; son 2 ayda sadece 1 maçta oynayan ve ocak ayında transfer olmak için izin isteyen Pedro için Aston Villa devreye girdi. Aston Villa, Chelsea'ye uygun bir bonservis talep etti. 3.2 milyon euro net maaşı olan Pedro'nun bu teklife henüz bir yanıt vermediği bilgisi verildi.

Yazın Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservisle alınan Mahmoud Trezeguet'nin performansından memnun olmayan Aston Villa Menajeri Dean Smith, Pedro transferini özellikle yönetimden talep etti. Barcelona'dan 27 milyon euro bonservisle Chelsea'ye transfer olan Pedro, bu sezon 9 resmi maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Pedro'nun Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

(Fotomaç)