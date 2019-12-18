Aston Villa, Domagoj Vida için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için transfer gelişmesi yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa Vida için ilk ciddi adımı atmaya hazırlanıyor.

Bir süredir Hırvat stoperle ilgilenen İngiliz kulübünün yetkililerinin bu ay içinde Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında...

İngiliz kulübünün Vida için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirlenirken, Beşiktaş'ın bu rakama 'Evet' demesi bekleniyor.

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