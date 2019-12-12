Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8034
  • 6,4704
  • 274.256
  • 107922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Aston Villa, Domagoj Vida için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Aston Villa, Domagoj Vida için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Aston Villa, Domagoj Vida için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Aston Villa, Hırvat stoper Domagoj Vida için devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Ada ekibinin 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulunacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusunu Dünya Kupası'ndan beri takip eden Aston Villa'nın devre arasında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı ortaya çıktı.

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith'in Vida'yı çok istediği ve yönetimle bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İngiliz kulübünün Vida için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirlenirken, Beşiktaş'ın bu rakama evet diyeceği gelen bilgiler arasında.

(Takvim)


Hercai dizisinde flaş gelişme!
'Evliyken aldatıldım'
Merve Boluğur ilacını Çağatay Ulusoy'da buldu
Yasemin Özilhan setten paylaştı: Ben yine bildiğiniz gibi
Eski eşten Şeyma'ya olay gönderme
<p>Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter´dan yaptığı paylaşımda, 'Dünyada sayılı ülkenin üzer

TUFAN ile Yapılan Atışta Namlu Çıkış Enerjisi Rekoru Kırıldı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İnsanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

Abdülhamid Han'ın şahsi eşyaları ilk kez sergide