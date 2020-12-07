Aslan'ın yeni Ribery'si Kerem

AKŞAM

Atakaş Hatayspor ağlarını sarsan Galatasaray'ın genç yıldızı, Fransız efsaneyi hatırlatıyor. 22 yaşındaki futbolcunun eski hocası Mustafa Sarıgül, "Kerem'in üzerinde durulursa, Ribery gibi olur." demişti. Attığı golle de bu yakıştırmaya uzak olmadığını gösterdi.

Galatasaray, ligde son olarak Hatayspor’u 3-0’la geçerken, oyuna 88. dakikada giren Kerem Aktürkoğlu, yeteneğini ve süratini konuşturarak üçüncü golü ağlara göndermişti. Yeni takımıyla ilk golünü atan genç futbolcu, topla 38 metre kat etti, toplamdaki koşusunun 74. metresinde ise golü attı! Golün oluşumu ise sadece 12.75 saniye sürdü. Önce ofsayt bayrağı kalktı ama VAR’ın devreye girmesiyle Kerem’in ilk golü resmi şekilde kayıtlara girdi.



KÜÇÜK BİR DOKUNUŞLA İYİ OLUR

Hem Başakşehir altyapısında hem de Erzincan’da Kerem Aktürkoğlu’nun hocalığını yapan Mustafa Sarıgül, eski talebesi için “Gerçek bir yetenek. Gerçek bir yıldız olmaya aday. Özgüven verilirse ve üzerinde durulursa ileride bir Ribery olur. Kerem; Ribery, Onyekuru tarzında bir oyuncu. Çok süratli. Tabii bir anda Onyekuru ya da Ribery seviyesine gelmesini beklemek doğru değil. Küçük bir dokunuşla, özgüvenle iyi yerlere gelecektir” demişti.

YAVAŞ YAVAŞ SÜRESİ ARTIRILACAK

Fatih Terim de Kerem’den son derece memnun. Maçların son bölümlerinde şans bulmaya başlayan 22 yaşındaki futbolcunun takıma yavaş yavaş monte edileceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre; Fatih Terim, Kerem’in sahada kalma süresini yavaş yavaş artıracak. Genç futbolcu, zamanı geldiğinde ilk 11’in değişilmezi olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, onu kaybetmemek adına hemen sahaya sürmeyi düşünmüyor. Kerem Aktürkoğlu’nda Taylan Antalyalı modeli izlenecek.