Aslan'ın yeni Ribery'si Kerem

Galatasaray, ligde son olarak Hatayspor’u 3-0’la geçerken, oyuna 88. dakikada giren Kerem Aktürkoğlu, yeteneğini ve süratini konuşturarak üçüncü golü ağlara göndermişti. Yeni takımıyla ilk golünü atan genç futbolcu, topla 38 metre kat etti, toplamdaki koşusunun 74. metresinde ise golü attı! Golün oluşumu ise sadece 12.75 saniye sürdü. Önce ofsayt bayrağı kalktı ama VAR’ın devreye girmesiyle Kerem’in ilk golü resmi şekilde kayıtlara girdi.
KÜÇÜK BİR DOKUNUŞLA İYİ OLUR
Hem Başakşehir altyapısında hem de Erzincan’da Kerem Aktürkoğlu’nun hocalığını yapan Mustafa Sarıgül, eski talebesi için “Gerçek bir yetenek. Gerçek bir yıldız olmaya aday. Özgüven verilirse ve üzerinde durulursa ileride bir Ribery olur. Kerem; Ribery, Onyekuru tarzında bir oyuncu. Çok süratli. Tabii bir anda Onyekuru ya da Ribery seviyesine gelmesini beklemek doğru değil. Küçük bir dokunuşla, özgüvenle iyi yerlere gelecektir” demişti.
YAVAŞ YAVAŞ SÜRESİ ARTIRILACAK
Fatih Terim de Kerem’den son derece memnun. Maçların son bölümlerinde şans bulmaya başlayan 22 yaşındaki futbolcunun takıma yavaş yavaş monte edileceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre; Fatih Terim, Kerem’in sahada kalma süresini yavaş yavaş artıracak. Genç futbolcu, zamanı geldiğinde ilk 11’in değişilmezi olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, onu kaybetmemek adına hemen sahaya sürmeyi düşünmüyor. Kerem Aktürkoğlu’nda Taylan Antalyalı modeli izlenecek.
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