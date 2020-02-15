SPOR GÜNDEMİ

Şehit çocuklarını dolandırmaktan bir yıl men Şehit çocuklarını dolandırmaktan bir yıl men 15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.

Sörloth Sivas'ta sahada Sörloth Sivas'ta sahada ALEXANDER Sörloth, Trabzonspor’un Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Aslan'dan borsa şov Aslan'dan borsa şov GSRAY koduyla borsada işlem gören Galatasaray hisseleri yüzde 20 yükselişle yatırımcının yüzünü güldürdü.

Derbiye ya Aydınus ya Meler Derbiye ya Aydınus ya Meler Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi konusunda sadece iki alternatif kaldı. MHK, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kararını verecek.

Çizme'li kedi Marcao Çizme'li kedi Marcao Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...

Tek hedef 3 puan! Ankaragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler Tek hedef 3 puan! Ankaragücü-Fenerbahçe muhtemel 11'ler LİGDEKİ son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Sivasspor’un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan F.Bahçe, A.Gücü karşısında tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.