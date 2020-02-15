Aslan'dan borsa şov

AKŞAM
Bir önceki gün 2,40’dan kapanan hisseler dün 2,88 ile tavan oldu. 690 milyonluk işlem hacmi gerçekleşti. GSRAY hisseleri son 1.5 ayda yatırımcılarına yüzde 41,87 kazandırdı. Sarı-Kırmızı Yönetim son 1.5 ayda ise 30 milyon adet hisse seneti sattı.
15 Temmuz’da şehit olan Erol İnce’nin çocuklarına antrenörlük yapan Ö.A. yardımları suistimalden 1 yıl men cezası aldı.
ALEXANDER Sörloth, Trabzonspor’un Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
GSRAY koduyla borsada işlem gören Galatasaray hisseleri yüzde 20 yükselişle yatırımcının yüzünü güldürdü.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi konusunda sadece iki alternatif kaldı. MHK, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kararını verecek.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
LİGDEKİ son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Sivasspor’un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan F.Bahçe, A.Gücü karşısında tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.