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Aslan'da Topal ve Arda sesleri

Aslan'da Topal ve Arda sesleri

Galatasaray eski yıldızları Arda Turan ve Mehmet Topal’ı gündemine aldı. İki oyuncu da Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymeye sıcak bakıyor. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

AKŞAM

ADEM Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı kadrosuna katarak yerli kontenjanı genişleten Galatasaray bu konudaki büyük bombalarını sona bırakmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’den ayrılan Mehmet Topal ile Başakşehir de kiralık olarak forma giyen Arda Turan’ı gündemine aldı. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de onayını alan yöneticiler, bu iki yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak yerli kontenjanını sağlama almayı planlıyor. İki yıldız dışında Galatasaray’ın yerli oyuncu listesinde Yusuf Erdoğan, Emre Mor ve Bursaspor’un genç file bekçisi Okan Kocuk da bulunuyor.

FERNANDO YERİNE MEHMET TOPAL

Brezilyalı orta saha Fernando İspanyol kulübü Sevilla ile her konuda anlaştı. Brezilya oyuncu takımdan ayrılırsa yerine Mehmet Topal transferi gündemde. Topal da Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. Cim-Bom, o bölgeye bonservis ödemeden transfer yapmak istiyor. 33 yaşındaki orta saha oyuncunun transferi TL üzerinden 1+1 yıllık düşünülüyor. Eğer ilk sezon belli karşılaşma sayısının üzerine çıkarsa ikinci yıl sözleşmesi otomatik uzayacak. Beşiktaş, Mehmet Topal ile yakından ilgilenen diğer bir kulüp. Galatasaray bu transferde bir adım önde olan taraf. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

İKİLİ ARASINDA BUZLAR ERİDİ

Mayıs ayının sonunda Arda Turan, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir görüşme yaptı. Telefonla yapılan bu görüşme sonrası ikili arasındaki uzun süredir devam eden dargınlık son buldu. Görüşme sonrası Terim,  Arda’nın transferine sıcak bakmaya başladı. Yönetim ise bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Eğer Galatasaray’dan teklif gelirse oturur konuşuruz. Bizim kiralık oyuncumuz. Ama Galatasaray onun camiası, böyle bir isteği olursa saygı duyarız” ifadelerini kullanmıştı. Önümüzdeki hafta içinde bu transferin netlik kazanması bekleniyor.

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