Aslan'da sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı

Galatasaray'da sürpriz gelişme... Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli için yolun sonuna gelindi.
Afrika basını, "Feghouli, sezon sonunda gitmek istiyor" başlıklı verdiği haberde, oyuncunun corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesinin atlatılmasının ardından kulüpten ayrılmak istediği belirtildi.
Haberin detaylarında aktarılanlara göre sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen yıldız futbolcu, gelecek sezon başka bir takımda rol almak istiyor.
Öte yandan Feghouli'nin Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldiği belirtilen haberde, transfer için Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin devrede olduğu ifade edildi.
Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı toplam 30 müsabakada 6 gol 5 asistlik performans sergilerken, 2353 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda büyük payı olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor.
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