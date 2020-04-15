Aslan'da sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı

Galatasaray'da sürpriz gelişme!

Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda büyük payı olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor.