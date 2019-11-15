Aslan'da seçim yok

AKŞAM

G.SARAY Spor Kulübü’nün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davada mahkemede tarafların sulh olmaması üzerine dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Dava 21 Şubat 2020 tarihine ertelendi. Sarı-Kırmızılı yönetimin tedbir kararı sürerken, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim görevine devam edecek.

GÖREViMiZiN BAŞINDAYIZ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluklarının olmadığını belirterek, her zamanki heyecanlarıyla görevlerinin başında olduklarını söyledi. Günay, “14. Asliye Hukuk Mahkemesinde idari ibrasızlığın iptali için açtığımız dava kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz için verilmiş bulunan tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluğu yoktur. Her zamanki heyecanımızla görevimizin başındayız” diye konuştu.

SEÇiMDEN KORKUSU YOKTUR

Yönetimi temsil eden avukat Ömer Faruk Kırbıyık, “Mevcut yönetimin, başkanın seçimden yana bir korkusu yoktur. Yönetim, seçime inanıyor! Bizim bu davada sağlamak istediğimiz şey; Galatasaray’daki kronik sorunu ortadan kaldırmaktır. Önümüzdeki süreçte Galatasaray’ın seçime gitme gibi bir zorunluluğu yok. Yönetim görevine devam edecek. Şu anda seçime gidilmesi için hukuki bir gereklilik yoktur. Galatasaray Başkanı isterse, seçime de katılabilir, bir engel bulunmamaktadır” dedi.