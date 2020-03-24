Aslan'da kendini buluyor

AKŞAM
Ünlü spor sitesi goal.com, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Onyekuru’yu mercek altına aldı… Oyuncunun sezonun başında Monaco’yu tercih etmesinin doğru bir seçenek olduğunun altının çizildiği haberde, Nijeryalı’nın Fransa’da Jardim ile anlaşamadığına da vurgu yapıldı. Nijeryalı oyuncu, bilindiği gibi kiralık olarak geldiği Galatasaray’da geçen yıl çok iyi bir sezon geçirmiş ve ardından kulübü Everton tarafından Fransız ekibine satılmıştı. 22 yaşındaki oyuncu Ligue 1’de istenilen performansı sergileyemeyince Nijerya Milli Takımı’ndaki formasını da kaybetti.
ROHR’UN DİKKATİNİ ÇEKECEK
Monaco’da mutlu olmayan Henry Onyekuru, devre arasında Galatasaray’a yarım sezonluğuna geri döndü. Şu ana kada sadece 1 kez ağları sarsan Nijeryalı oyuncu, maç başına ise 1.9 savunma arkası koşusu yaptı. Her açıklamasında Sarı-Kırmızılı takımı ve teknik direktör Fatih Terim’i çok sevdiğini belirten Onyekuru için Galatasaray’ın yeniden doğuş olacağı belirtildi. Goal’ün haberinde genç sol kanat oyuncusunun Galatasaray’da göstereceği performansla milli takım çalıştırıcısı Gernot Rohr’un yeniden dikkatini çekebileceği de vurgulandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
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“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
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