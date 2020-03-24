Aslan'da kendini buluyor

Monaco'da istenilen performansı sergileyemeyen Onyekuru için G.Saray'ın iyi bir fırsat olduğu dile getirildi. Nijeryalı'nın Cim Bom'da yeniden kendini bulacağı belirtildi.

AKŞAM

Ünlü spor sitesi goal.com, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Onyekuru’yu mercek altına aldı… Oyuncunun sezonun başında Monaco’yu tercih etmesinin doğru bir seçenek olduğunun altının çizildiği haberde, Nijeryalı’nın Fransa’da Jardim ile anlaşamadığına da vurgu yapıldı. Nijeryalı oyuncu, bilindiği gibi kiralık olarak geldiği Galatasaray’da geçen yıl çok iyi bir sezon geçirmiş ve ardından kulübü Everton tarafından Fransız ekibine satılmıştı. 22 yaşındaki oyuncu Ligue 1’de istenilen performansı sergileyemeyince Nijerya Milli Takımı’ndaki formasını da kaybetti.

ROHR’UN DİKKATİNİ ÇEKECEK

Monaco’da mutlu olmayan Henry Onyekuru, devre arasında Galatasaray’a yarım sezonluğuna geri döndü. Şu ana kada sadece 1 kez ağları sarsan Nijeryalı oyuncu, maç başına ise 1.9 savunma arkası koşusu yaptı. Her açıklamasında Sarı-Kırmızılı takımı ve teknik direktör Fatih Terim’i çok sevdiğini belirten Onyekuru için Galatasaray’ın yeniden doğuş olacağı belirtildi. Goal’ün haberinde genç sol kanat oyuncusunun Galatasaray’da göstereceği performansla milli takım çalıştırıcısı Gernot Rohr’un yeniden dikkatini çekebileceği de vurgulandı.