Aslan'da kanat operasyonu

AKŞAM

BU sezon kazanılan şampiyonlukta Feghouli ve Onyekuru’nun büyük katkıları oldu. Günümüz futbolunda kanat adamlarının rolü daha değerli bir hale gelirken, Fatih Terim de bu noktanın üzerinde durdu. Yönetimle buluşan tecrübeli çalıştırıcı; Bruma, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Feghouli’nin kadroda bulunmasını istedi. Feghouli’nin 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Babel’le de anlaşma sağlandı. Burada problem olan iki futbolcu bulunuyor: Bruma ve Henry Onyekuru.

ONYEKURU BAYERN MÜNiH’E!

ESPN’in haberine göre; Alman devi Bayern Münih, Everton’la Onyekuru konusunda prensip anlaşmasına vardı. Ancak genç futbolcunun peşinde başka kulüpler de bulunuyor. Everton, Onyekuru’nun çalışma izniyle ilgili problemi çözemedi. Bu sebeple kiralık veya tapusuyla onu elden çıkarmak isteyecek. Galatasaray Yönetimi, ortaya atılan Bayern Münih haberlerinden rahatsız oldu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu sebeple idareciler, Everton’la masaya oturacak.

KiRALIK DÖNMEYE SICAK

Eğer Bayern Münih’in böyle bir isteği bulunmuyorsa Onyekuru teklifi verilecek. Galatasaray, onun için 10 milyon euro teklif etmişti. Ancak Everton, 20 milyon euro talep ediyor. Sıkı sürecek pazarlıkların ardından Onyekuru’nun durumu netleşecek. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve daha sonra Leipzig’e satılan Bruma için de operasyon başlıyor. Alman ekibiyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Portekizli futbolcu, fazla forma şansı bulamıyor. Kiralık olarak dönmeye de sıcak bakıyor.