Aslan'da Diagne sürprizi

AKŞAM
BELÇİKA ekibi Club Brugge, sezon başında G.Saray’dan kiraladığı Diagne’yi kadro dışı bırakmıştı. Brugge birçok kez Galatasaray’a teklif yaparak Diagne’yi geri göndermeyi önerdi. Bunların hepsi geri çevrildi. Ancak şu anda işler biraz değişmiş gibi. Falcao’nun sık sık sakatlanması, Andone’un da geri dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Club Brugge, “3 milyon 350 bin euroluk kiralama bedelinin yarısını verelim, Diagne’yi alın” dedi.
KONTENJAN FAZLASI
Daha önce Senegalli forveti kesinlikle geri istemeyen Sarı-Kırmızılılar ise şu anda düşünceli... Eğer Diagne dönerse, yabancı kontenjanı sebebiyle 4 futbolcuya lisans çıkarılamayacak. Yarın ara transfer döneminin son gününe girilecek. Stoper için de girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, burada da mutlu son yaşarsa, kadro dışı kalacak yabancı sayısı 5’e yükselecek. Özellikle yarın, Galatasaray’da epey hareketli saatler yaşanacak.
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