Aslan'a yeni Kolombiyalı

AKŞAM
İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen sağ bek oyuncusu Santiago Arias ile ilgileniyor. Atletico Madrid’in iki yıl önce 11 milyon euro karşılığında PSV’den transfer ettiği Santiago Arias, bu sezon 7 maçta forma giydi ve beklentileri karşılayamadı. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Arias için Galatasaray dışında İtalya’dan da talip olduğu kaydedildi.
KİRALIK GÖNDERİLECEK
Futbola ülkesi Kolombiya’da başlayan Arias, 2011 yılında Sporting Lizbon’a ve oradan da PSV’ye transfer oldu. Arias, 2018 yılında 11 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’e geçti. Arias, Kolombiya Milli Takımı’nda da 53 kez forma giydi. Falcao’nun vatandaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, 1.77 boyunda. Atletico Madrid’le 2023’e kadar mukavelesi bulunan oyuncunun kiralık gönderileceği belirtildi.
BALOTELLI ÇIKMAZI
Öte yandan Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre; Mario Balotelli sezon sonu Brescia’dan ayrılacak. G.Saray ile adı anılan oyuncunun yeni rotasının Türkiye olmayacağı öne sürüldü. Oyuncu için Bologna ve Sampdoria devrede...
TEKNİK HEYET GENİŞLİYOR
Hasan Şaş’ın istifası sonrası Riera, Elmander ve sezon sonu futbolu bırakması beklenen Selçuk İnan’ın gelecek sezon teknik heyette görev yapması düşünülüyor. Ujfalusi ve Ümit Karan da gündemde yer alan isimlerden.
İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.
Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
İtalyan basını Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından dolayı oluşan mali krizi aşmak için Vedat Muriqi ve Altay Bayındır'ı satacağını iddia etti.
14 Mayıs'ta koronavirüse yakalanan Ahmet Nur Çebi'nin karantina süresi bugün doluyor. Başkan, ilk iş olarak Ümraniye'ye gidecek.
TFF, Süper Lig'in daha önce açıklandığı gibi 12 Haziran'da start alacağını açıkladı. Küme düşme kaldırılmadı. Ayrıca takımlara 3 değil 5 oyuncu değişikliği hakkı tanındı.
Okçular Vakfı'nın düzenlediği organizasyonda virüse inat spor kazandı. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, dün başladı. Bugünkü final sonrasında Başkan Erdoğan da konuşacak.