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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 08:00
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Aslan'a yeni Kolombiyalı

Aslan'a yeni Kolombiyalı

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Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

AKŞAM

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen sağ bek oyuncusu Santiago Arias ile ilgileniyor. Atletico Madrid’in iki yıl önce 11 milyon euro karşılığında PSV’den transfer ettiği Santiago Arias, bu sezon 7 maçta forma giydi ve beklentileri karşılayamadı. Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Arias için Galatasaray dışında İtalya’dan da talip olduğu kaydedildi.

KİRALIK GÖNDERİLECEK

Futbola ülkesi Kolombiya’da başlayan Arias, 2011 yılında Sporting Lizbon’a ve oradan da PSV’ye transfer oldu. Arias, 2018 yılında 11 milyon euro karşılığında Atletico Madrid’e geçti. Arias, Kolombiya Milli Takımı’nda da 53 kez forma giydi. Falcao’nun vatandaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, 1.77 boyunda. Atletico Madrid’le 2023’e kadar mukavelesi bulunan oyuncunun kiralık gönderileceği belirtildi.

BALOTELLI ÇIKMAZI

Öte yandan Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre; Mario Balotelli sezon sonu Brescia’dan ayrılacak. G.Saray ile adı anılan oyuncunun yeni rotasının Türkiye olmayacağı öne sürüldü. Oyuncu için Bologna ve Sampdoria devrede...

TEKNİK HEYET GENİŞLİYOR

Hasan Şaş’ın istifası sonrası Riera, Elmander ve sezon sonu futbolu bırakması beklenen Selçuk İnan’ın gelecek sezon teknik heyette görev yapması düşünülüyor. Ujfalusi ve Ümit Karan da gündemde yer alan isimlerden.

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