Aslan'a ödülsüz motivasyon

AKŞAM

BEIN Sports ve TFF’nin ortaklaşa düzenlediği Futbolun Süperleri ödül töreninde Galaatsaray’a hiçbir ödül verilmemesi tartışma yarattı. Bu durum, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de gündemindeydi. Tecrübeli çalıştırıcı futbolcularına, “Yaşananları görüyorsunuz. Bu sene de şampiyon olun ki size önümüzdeki yıl da ödül vermesinler!” diyerek onları motive etti. Yarınki zorlu Beşiktaş derbisi öncesinde oyuncuların konsantrasyonu da en üst seviyeye çıktı.

HiÇBiR ŞEKiLDE GiDiLMEYECEKTi

Öte yandan Sarı-Kırmızılı yönetimin törene katılmama kararının ardından beIN Sports’un ödüllerde değişiklik yaptığı iddia edilmişti. Galatasaray’a ödül verileceği yönünde yayıncı kuruluştan kulübe bir bilgi verilmediği öğrenildi. Cim-Bom’a sadece ödül törenine davet için bildirim yapıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim de ödül kazanılmış olsa da son dönemde yaşananlar nedeniyle törene katılmama kararı almıştı. Yani ödül verilse bile oraya gidilmeyecekti.

TÖRENE NEDEN KATILMADILAR?

Geçen sezon 5 ödül alan Galatasaray, bu yılı boş geçti. Trabzonspor da herhangi bir ödül kazanamadı. Başakşehir ve Beşiktaş, 5’er ödülle zirvede yer aldı. F.Bahçe’ye de 1 ödül çıktı. Özellikle son aylarda aldığı cezalar, hakem hataları, yayıncı kuruluşun sosyal medyada yayınlanan videoyu telif hakkı nedeniyle yayından kaldırmasından rahatsız olan Galatasaray Kulübü, bu durumu protesto etmek adına geceye katılmadı. Sessiz bir protesto eylemi yapıldı.