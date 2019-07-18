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Aslan'a kule forvet

Aslan'a kule forvet

Galatasaray, Belçika’nın Gent takımında forma giyen 23 yaşındaki Ukraynalı golcü Yaremchuk ile yakından ilgileniyor.

AKŞAM

DİAGNE’Yİ satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar bir yandan yeni forvet arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray’ın 2017 yılında Gent’e transfer olan Yaremchuk’u listesine aldığı iddia edildi. Ukrayna basınındaki haberlere göre, Galatasaraylı yöneticiler Yaremchuk’un maliyeti hakkında bilgi almak üzere harekete geçti. Sarı kırmızılılar, oyuncu tarafında Yaremchuk’un menajeriyle de önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Dinamo Kiev’in altyapısından yetişen Yaremchuk, 2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Gent’e transfer olmuştu. Yaremchuk geçen sezon Gent formasıyla 28 lig karşılaşmasında 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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