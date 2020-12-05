Aslan seriye bağladı

IHA

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 6'ya çıkardı.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan bu galibiyetle ligde son 6 maçta rakiplerine yenilmedi ve 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda 13 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İÇ SAHADAKİ 3. GALİBİYETİNİ ALDI



Hatayspor karşılaşması ile birlikte Süper Lig’de evindeki 6. maçına çıkan Galatasaray, 3. galibiyetini elde etti.

Cimbom bu süreçte oynadığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan, 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.