Aslan seriye bağladı

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan bu galibiyetle ligde son 6 maçta rakiplerine yenilmedi ve 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda 13 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
İÇ SAHADAKİ 3. GALİBİYETİNİ ALDI
Hatayspor karşılaşması ile birlikte Süper Lig’de evindeki 6. maçına çıkan Galatasaray, 3. galibiyetini elde etti.
Cimbom bu süreçte oynadığı 6 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan, 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.
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