Aslan sahaya iniyor

Galatasaray, pandemi sonrası lige yeniden başlıyor. Bugün Rize'de Marcao sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Cim-Bom, Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

AKŞAM

Cim-Bom, Süper Lig’in 27. haftasında bugün deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak. G.Saray’da Marcao sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Onun yerine Ahmet Çalık’ın oynaması bekleniyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart’ta Türk Telekom Stadı’ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan Aslan, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.

CEZA SINIRINDAKİLER

Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer alıyordu. Sarı-Kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Mariano Filho ve Adem Büyük, Çaykur Rizespor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde görev yapamayacak.

100'LER KULÜBÜ

Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ve Mariano, Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçta “dalya” demeye hazırlanıyor. İki futbolcu da şans bulmaları halinde Sarı-Kırmızılı formayla 100. lig sınavına çıkacak



MOTİVASYON OLUR

Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Yan Sasse, “Uzun bir aradan sonra futbol geri dönüyor. Galatasaray’ı yenmek bizim için bundan sonrası adına da daha moral ve motivasyon verici olur” dedi.

