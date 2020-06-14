Aslan sahaya iniyor

AKŞAM
Cim-Bom, Süper Lig’in 27. haftasında bugün deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak. G.Saray’da Marcao sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Onun yerine Ahmet Çalık’ın oynaması bekleniyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart’ta Türk Telekom Stadı’ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan Aslan, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.
CEZA SINIRINDAKİLER
Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer alıyordu. Sarı-Kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Mariano Filho ve Adem Büyük, Çaykur Rizespor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde görev yapamayacak.
100'LER KULÜBÜ
Galatasaraylı futbolcular Emre Akbaba ve Mariano, Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçta “dalya” demeye hazırlanıyor. İki futbolcu da şans bulmaları halinde Sarı-Kırmızılı formayla 100. lig sınavına çıkacak
MOTİVASYON OLUR
Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Yan Sasse, “Uzun bir aradan sonra futbol geri dönüyor. Galatasaray’ı yenmek bizim için bundan sonrası adına da daha moral ve motivasyon verici olur” dedi.
Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Endülüs derbisinde Real Betis'e gol atan eski Galatasaraylı oyuncu Fernando ile ilgili Türkçe paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk yarıda ortaya konulan futbolu sert bir dille eleştirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, lige galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu TAV Airport Antalyaspor maçını değerlendirdi. Kara kartal'ın sezonu bıraktığı yerden devam etmediğinin altını çizen Dilmen, Sergen Yalçın'ın maça hazırlıksız yakalandığını belirtti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.