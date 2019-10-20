Aslan ruhu var

AKŞAM

G.SARAY’IN Sivas’ı 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Andone, yıldızlaşmıştı. Tecrübeli oyuncunun ülkesi Romanya’da da bu performansı dikkat çekti. Rumen medyasında, “Florin Andone, Galatasaray taraftarlarını çılgına çevirdi. 2 golden sonra taraftarlar onda aslan ruhu olduğunu söyledi” yorumları yapıldı. Andone’nin böyle devam etmesi halinde Falcao’yu yedeğe çekebileceği iddia edildi. Ayrıca Fatih Terim’in gerekirse çift forvete dönebileceği vurgulandı. Rumen forvet ise sosyal medya hesabında, “Sıkı çalış ve asla pes etme. Teşekkürler Tanrım” mesajını paylaştı.