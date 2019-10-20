Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Aslan ruhu var

Aslan ruhu var

Aslan ruhu var

Sivas’a karşı iki gol atan Andone için ülkesi Romanya’da övgü dolu ifadeler kullanıldı. Milli futbolcunun performansı, yere göğe konamadı.

AKŞAM

G.SARAY’IN Sivas’ı 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Andone, yıldızlaşmıştı. Tecrübeli oyuncunun ülkesi Romanya’da da bu performansı dikkat çekti. Rumen medyasında, “Florin Andone, Galatasaray taraftarlarını çılgına çevirdi. 2 golden sonra taraftarlar onda aslan ruhu olduğunu söyledi” yorumları yapıldı. Andone’nin böyle devam etmesi halinde Falcao’yu yedeğe çekebileceği iddia edildi. Ayrıca Fatih Terim’in gerekirse çift forvete dönebileceği vurgulandı. Rumen forvet ise sosyal medya hesabında, “Sıkı çalış ve asla pes etme. Teşekkürler Tanrım” mesajını paylaştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Doğum kilolarımla mutluyum'
Zehra estetik sorularına sus pus
Sürpriz albüm geliyor 
İkilinin son fotoğrafı gündem oldu!
Hayranıyla birlikte sahneden düştü
<p>3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kays

Başkan Erdoğan´ı Şaşırtan Sevgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sihirbazlık numaralarının sırları

Aliya İzzetbegoviç'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti