Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.

AKŞAM

3 kulvarda birden başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Gündemin ilk sırasında bulunan Radamel Falcao’nun Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak Konyaspor maçında sahada olması beklenirken, Kolombiyalı oyuncu ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi. Başarılı golcünün kulübü Monaco’ya bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceği belirtildi. Yönetim, 33 yaşındaki forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Türk Telekom Stadyumu’nda da Radamel Falcao için görkemli bir imza töreni olacak.

5,5 MİLYON EURO ALACAK

Metz maçında sakatlığı öne sürülerek kadroya dahil edilmeyen Kolombiyalı yıldız, Monaco’nun 2 yıllık sözleşme teklifini reddetmişti. Falcao, 5.5 milyon euro net maaş alacak. Sözleşmede performans, Galatasaray’ın başarısı ve atılacak gol sayısına göre de bonuslar olacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Falcao’nun yıllık maliyetinin bir kısmını sponsorla karşılamak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Kolombiyalı golcünün isminin yazılı bazı ürünlerin imzaların atılmasıyla birlikte, GS Store’larında satışa çıkarılması planlanıyor. Bu konuda tüm detaylar da SarıKırmızılı Yönetim tarafından hazırlanmış durumda.

MONACO ICARDİ’Yİ ALIYOR

Galatasaray taraftarları Falcao’yu beklerken, Monaco yönetimi Ben Yedder dışında bir santrfor daha almak için çalışmalarını sürdürüyor. İnter’de yeni teknik direktör Conte ile yıldızı barışmayan ve İtalyan teknik adam tarafından taktiksel antrenmanlara alınmayan Icardi için Monaco teklifte bulundu. Fransız kulübünün yetkilileri Icardi için 60 milyon euro + 5 milyon euro bonus olmak üzere 65 milyon euro bonservis teklifinde bulunurken, Icardi’ye ise yıllık 12 milyon euro önerdi. Tuttonapoli’nin haberine göre, İtalyan basını kaynaklarına göre bu teklif doğrulandı. Artık İnter’in kararı bekleniyor.