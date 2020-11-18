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aksam.com.tr
  • 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:00
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Aslan ağır yaralı

Aslan ağır yaralı

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AKŞAM

Luyindama ve Etebo milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 7 oyuncusundan yoksun kaldı.

Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıkladı. Bilindiği gibi Omar ve Babel milli takım kamplarında virüse yakalandı. Bu iki oyuncu ülkelerinde karantina altında. Arda Turan, testi pozitif çıkan 3 oyuncudan biri olduğunu açıkladı. Arda’nın tedavisine hastanede devam ediliyor.

Luyindama ve Etebo ise ülkelerinden sakat dönüyor. Galatasaray bir anda 7 oyuncusundan yoksun kaldı. Babel’in yerine Falcao oynayacak. Sağ beke ise Omar’ın yerine Şener veya Linnes oynayabilir. Savunmada ise Donk’un yeri garanti. 

FLORYA HAREKETLİ

Galatasaray'da 3 oyuncunun testlerinin pozitif çıkması üzerine dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri en ince detayına kadar dezenfekte edildi. Sabah yapılacak idman ise akşam gerçekleşti.

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