Aslan ağır yaralı

Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıkladı. Bilindiği gibi Omar ve Babel milli takım kamplarında virüse yakalandı. Bu iki oyuncu ülkelerinde karantina altında. Arda Turan, testi pozitif çıkan 3 oyuncudan biri olduğunu açıkladı. Arda’nın tedavisine hastanede devam ediliyor.
Luyindama ve Etebo ise ülkelerinden sakat dönüyor. Galatasaray bir anda 7 oyuncusundan yoksun kaldı. Babel’in yerine Falcao oynayacak. Sağ beke ise Omar’ın yerine Şener veya Linnes oynayabilir. Savunmada ise Donk’un yeri garanti.
FLORYA HAREKETLİ
Galatasaray'da 3 oyuncunun testlerinin pozitif çıkması üzerine dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri en ince detayına kadar dezenfekte edildi. Sabah yapılacak idman ise akşam gerçekleşti.
Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yeteneği Ömer Faruk Beyaz, iki Alman kulübün radarında.
Türkiye'de 7. şampiyonluğuna imza atan ve F1'de tarihin 1 numarası olan Hamilton'a İngiliz hükümetinin “Sir” unvanı vermesi tartışılıyor.
Christian Luyindama, milli takımda sakatlandı. Koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'e 3 futbolcunun daha eklenmesiyle, Sarı-Kırmızılılar bir anda 6 oyuncusundan yoksun kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık'a samimi açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçıyla Ay-Yıldızlı ekibin başında 70. sınavına çıkacak. Bugün ülkece ondan ve ekibimizden zafer bekliyoruz.
Beşiktaş'ın 2009 şampiyonluğunda kilit rol oynayan Fabian Ernst, siyah-beyazlı yönetimi mutlu edecek bir teklifte bulundu.