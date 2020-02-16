Aslan 6'da 6 peşinde

AKŞAM
GALATASARAY, Süper Lig’de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa’yı mağlup etti. Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı Mariano Filho, bu maçta forma giyemeyecek.
ADEM BÜYÜK’TE SARI TEHLİKE
Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, bugün takımdaki yerini alamayacak. Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, görev verilmesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek. G.Saray’da ceza sınırında olan Adem Büyük ise bugünkü müsabakada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.
SARACCHi DERBiYE
KASIMPAŞA maçında oyunu 2. dakikada bırakmak zorunda kalan Saracchi’nin önümüzdeki hafta Kadıköy’de ilk 11’de olacağı öğrenildi. Yoğun bir tedavi ve güçlendirme çalışmalarına tabii tutulan Saracchi ile alakalı teknik heyete, Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de yer alabileceği iletildi.
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