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aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 08:00
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  • 14 Ocak 2020 Salı 08:00

'Asla pişman değilim'

'Asla pişman değilim'

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Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, 'asker selamı' hakkında açıklamada bulundu.

AKŞAM

ATTIĞI golden sonra asker selamı verdiği için UEFA’da disipline gönderilen Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci, “Çok üstümüze gelmişlerdi. Kesinlikle pişman değilim. Yaptığım kötü bir şey değil. Askerlerimize destek veriyoruz. Savaş olsun diye bir düşüncemiz yok. Hiçbir zaman da savaş olmasın. Biz sadece teröristlere karşıyız” dedi.

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