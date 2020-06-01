Asla Fenerbahçe'de oynamam

AKŞAM
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve Stuttgart’a satılan Ozan Kabak, Alman ekibinde gösterdiği performansla da dikkat çekmiş ve bu sezon başında Schalke’ye transfer olmuştu. 20 yaşındaki başarılı savunmacı, gazeteci Ayşe Arman’ın Instagram canlı yayınına katılarak futbol hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Bir gün Fenerbahçe’de oynar mısın?” sorusuna da net bir yanıt verdi.
Ozan Kabak, “Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe’de oynama ihtimalim yok. Fatih Terim size güvendiyse onu mahcup etmemek zorundasınız. Ben de öyle yaptım. Şampiyonlar Ligi ve ligde üst üste oynadım. Zamanla heyecanı attım ve iyi maçlar çıkardım. Schalke’de son 4 maçtır galibiyet alamadık. Çok üzüldük. Seyirci olmayınca, antrenman maçı gibi oluyor. Bizim maçlarımıza 62 bin taraftar geliyor her hafta ama olmayınca hiç heyecanı kalmıyor” dedi.
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Bundesliga takımlarından Schalke forması giyen Ozan Kabak’ın bu sezon 16 maçta 3 gol ve 1 asisti bulunuyor.
Fenerbahçe'nin 1959 kadrosunda da yer alan kaleci Şükrü Ersoy'dan AKŞAM'a tarihi açıklamalar: “Adeta gasp edilmiş şampiyonluklarımız var. Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluğunda ben de vardım. Sonradan bu şampiyonlukların sayılmaması büyük bir haksızlıktır. O zamanki şampiyonlukların tescil edilmesi lazım.”
Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer olan kadın basketbolcu İnci Güçlü, “Sıkı çalıştım ve hazırım” dedi.
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Claudio Taffarel, 2000'deki UEFA Kupası zaferi ve teknik direktör Fatih Terim hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
Dünyanın en sosyal Türk takımı Galatasaray...
Radamel Falcao lige verilen arada kendine geldi... Kolombiya basını, mecburi aranın Falcao'ya yaradığını yazdı. Marca Colombia, “Sezon başından beri Radamel Falcao'nun fiziksel sıkıntıları vardı. Koronavirüs arası en çok ona yaradı. Şu an tamamen hazır ve ligi bekliyor” yorumunu yaptı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve şu anda Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, “Bir gün Sarı-Lacivertli formayı giyme ihtimalim yok. Ben Galatasaraylıyım” dedi.
George Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesine Formula 1 camiasından kimse tepki göstermeyince, F1'in tek siyahi pilotu Lewis Hamilton sert tepki gösterdi.