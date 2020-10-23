Aşil tendonu kopan Junior Caiçara ameliyat edildi

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Caiçara'nın, Şampiyonlar Ligi’nde 20 Ekim Salı günü oynanan Leipzig maçı sırasında meydana gelen Aşil tendonu kopması nedeniyle bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.
Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkan Mesut Altan, kulübün üst yöneticisi Mustafa Eröğüt ve teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor
Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.
Bursaspor ve Galatasaray formalarıyla şampiyonluklar yaşayan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, kendi adıyla kurduğu futbol okulunda deneyimini çocuklara aktaracak.
Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.
Galatasaray, geçen sezondan bu yana sakatlığı nedeniyle oynayamayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yokluğunu arıyor. Tecrübeli kalecinin forma giymediği 12 maçın 9'unda sarı-kırmızlı ekip puan kaybı yaşadı.
5 kanat oyuncusundan 4'ü sakat olan Beşiktaş sıkıntıda. Teknik direktör Sergen Yalçın ise söz konusu problemi 25 yaşındaki forveti sol önde görevlendirerek çözmeyi planlıyor.