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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 10:15
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  • 28 Ocak 2020 Salı 10:15

Ashleigh Barty ve Sofia Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Ashleigh Barty ve Sofia Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty ve 15 numarası Sofia Kenin, yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde ilk çeyrek final mücadeleleri yapıldı.     

Avustralyalı Ashleigh Barty, 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile karşılaştı.     

Bir saat 44 dakika süren mücadelede 7-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup eden Barty, yarı finale yükseldi.      

ABD'li Sofia Kenin ise dünya 78 numarası Tunuslu Ons Jabeur'i 1 saat 32 dakika süren mücadelede 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.     

Barty, yarı finalde Kenin ile karşılaşacak.

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