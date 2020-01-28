Ashleigh Barty ve Sofia Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde

SPOR GÜNDEMİ

İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.

Cimbom'a 'Yeni Chedjou' Cimbom'a 'Yeni Chedjou' Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.

Galatasaray'ın 5 gözdesi Galatasaray'ın 5 gözdesi Gurbetçi avına çıkan Aslan, listesini belirledi. Cim-Bom, Schalke 04’ten Suat Serdar, Ahmed Kutucu, Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan, Sassuolo’da forma giyen sol bek Mert Müldür ve Willem II’de top koşturan orta saha Görkem Sağlam’la ilgileniyor.

Trabzonspor-Fenerbahçe bahane, hedef Türkiye Trabzonspor-Fenerbahçe bahane, hedef Türkiye Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sürprizi Beşiktaş'ta Mircea Lucescu sürprizi Beşiktaş'ta teknik direktör kadar merak edilen bir diğer konu ise sportif direktörlük pozisyonu oldu.

Trabzonspor maçının kadrosu şimdiden belli Trabzonspor maçının kadrosu şimdiden belli Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Medipol Başakşehir karşısında iyi futbolla kazanan ilk 11’i Trabzonspor deplasmanında da bozmayacak.