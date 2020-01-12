Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra Kusura bakma, birine benzettim dedi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 18'inci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, Uşak Spor'u konuk etti. Ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ilk dakikalarında iddiaya göre, Piserro Kahramanmaraşspor Asbaşkanı Hakan Ceyhan tribünde, bir internet sitesinin sahibi olan Orhan Külek'e saldırdı. Kameralara da yansıyan olayda Ceyhan, Külek'e hakaretler etti, Ceyhan'la birlikte olduğu belirtilen Ali Doğan da Külek'e yumruk attı.
Stattaki polisler müdahale ederek, gazeteci Orhan Külek ile karşı taraftakileri dışarı çıkardı. Olaydan sonra taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
CEYHAN: KUSURA BAKMA, KARIŞKANLIK OLMUŞ
Asbaşkan Hakan Ceyhan olayın ardından sosyal medya hesabından Orhan Külek'i de etiketleyerek olayla ilgili bir paylaşım yaptı. Ceyhan, mesajında, "Orhan Külek kardeşim kusura bakma, ben seni Tuncay Külek'e benzettim. Bir karışkanlık olmuş!" yazdı. Hakan Ceyhan daha sonra bu paylaşımını sildi.
(DHA)
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