Asamoah ilk tercih

AKŞAM
Tecrübeli oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon Inter’de sadece 11 resmi maça çıktı, 1 asist yaptı.
BJELICA'YA 2 MİLYON EURO
Öte yandan İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica’ya yıllığı 2 milyon eurodan, 3 yıllık bir teklif sundu. Hırvat hoca ailesiyle konuştuktan sonra kararını verecek. Başarılı teknik adam ekibi ile birlikte Fenerbahçe’ye gelmek istiyor.
ALTAY PAZARLIĞI KIZIŞIYOR
İngiliz ekibi Sheffield United, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ı kadrosuna katmaya çalışırken Ajax’la rekabet edebilir. Hollanda ekibi de genç fi le bekçisini istiyor.
GERÇEKÇİ OLALIM
Şili ekibi Azul’un Başkanı Luis Navarrette, “Isla, Diaz, Vargas, Alexis gibi yıldız oyunculara sahip olmak isterdim. Ama gerçekçi olmalıyız. Ekonomik durumumuz parlak değil” ifadelerini kullandı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatİh Terim, Aslan'in transfer politikasını belirledi. Yabancı oyunculara gelen iyi tekliflerin değerlendirilmesini tavsiye eden Fatih Hoca, Fernando Muslera'yı ise ‘Demirbaş' listesine yazdı. Hedef yeni sezonda yerli ağırlıklı bir kadro oluşturmak.
Danimarka'nın en deneyimli yan hakemlerinden biri olan Henrik Sonderby, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile ilgili konuştu.
Boşnak basını, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusunun maaş indirimine yanaşmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon büyük bir ihtimalle Siyah-Beyazlılar'dan ayrılacağı vurgulandı.
Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isim Alanya'nın hocası Erol Bulut... Sarı- Lacivertliler'in listesinde Bulut, en az Hırvat çalıştırıcı kadar ciddi bir aday olarak gösteriliyor.
Hem gelecek vaad eden hem de ucuz maliyetli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen Siyah Beyazlılar, Danimarka temsilcisi Hobro IK takımında görev yapan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emmanuel Sabbi'yi listesine almıştı.
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.
İngiliz basınındaki haberlere göre; Kırmızılar, Trabzonspor'un genç fi le bekçisini birinci transfer hedefi olarak belirledi.