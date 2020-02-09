Asamoah Haziran'da Fenerbahçe'de

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Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler... Galatasaray Paşa deplasmanında 5'te 5 peşinde! Muhtemel 11'ler... Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.

'Cengiz'e gülüyorum' 'Cengiz'e gülüyorum' KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.

Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü Alen Markaryan'dan Boateng'e övgü Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.

Hakem maçı resmen sabote etti! Hakem maçı resmen sabote etti! Yazarımız Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe ile Alanyaspor'un 1-1 beraber kaldığı maçı kaleme aldı. Sapmaz, maça damgasını vuran hakem Ümit Öztürk'ü değerlendirdi.

Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı Hüseyin Çimşir'e dost uyarısı Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini kaleme aldı. Ata, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i uyardı.

Kadıköy'de penaltı gecesi Kadıköy'de penaltı gecesi Fenerbahçe, toplamda üç tane penaltı kararı verilen mücadelede Alanyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.