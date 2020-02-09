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aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 09:47
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  • 09 Şubat 2020 Pazar 09:47

Asamoah Haziran'da Fenerbahçe'de

Asamoah Haziran'da Fenerbahçe'de

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Asamoah, sezon sonunda F.Bahçe’ye geliyor.

AKŞAM

KWADWO Asamoah, sezon sonunda F.Bahçe’ye geliyor... Gana basınından Footballghana.com’un haberine göre; tecrübeli sol bek, Fenerbahçe’den gelen teklifi kabul etti. Haziranda imzayı atacak.

Galatasaray istemişti

Juventus'ta oynadığı dönem Galatasaray ile adı geçen ve sarı kırmızılı takımın uzun süre peşinden koştuğu başarılı oyuncuyu takımı bırakmamış, daha sonra ise Inter'e transfer olmuştu.

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Ali Koç'tan sert açıklamalar

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
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