Asamoah Haziran'da Fenerbahçe'de

AKŞAM
KWADWO Asamoah, sezon sonunda F.Bahçe’ye geliyor... Gana basınından Footballghana.com’un haberine göre; tecrübeli sol bek, Fenerbahçe’den gelen teklifi kabul etti. Haziranda imzayı atacak.
Galatasaray istemişti
Juventus'ta oynadığı dönem Galatasaray ile adı geçen ve sarı kırmızılı takımın uzun süre peşinden koştuğu başarılı oyuncuyu takımı bırakmamış, daha sonra ise Inter'e transfer olmuştu.
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Zirveyle aradaki farkı azaltan Sarı-Kırmızılılar, yine 3 puan alarak yarışta ağırlığını iyice hissettirmek istiyor.
KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Alen, yeni transfer Boateng'e de ayrı bir parantez açtı.
Yazarımız Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe ile Alanyaspor'un 1-1 beraber kaldığı maçı kaleme aldı. Sapmaz, maça damgasını vuran hakem Ümit Öztürk'ü değerlendirdi.
Yazarımız Gürkan Ata, Trabzonspor'un Gençlerbirliği deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetini kaleme aldı. Ata, teknik direktör Hüseyin Çimşir'i uyardı.
Fenerbahçe, toplamda üç tane penaltı kararı verilen mücadelede Alanyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.